Furto record nella villa di Emerson Fittipaldi, rubati 250mila euro tra Rolex e gioielli preziosi

L’ex pilota di Formula Uno, Emerson Fittipaldi, autentico fuoriclasse del passato, è stato vittima di un furto da record: dalla sua meravigliosa villa sul lago di Garda, sono stati rubati orologi Rolex e altri preziosi gioielli per un valore che sfiora un quarto di milione di euro.

Il 75enne ex pilota brasiliano, già candidato al Parlamento italiano alle ultime Politiche nella circoscrizione estero, da anni vive in questo discreto ed elegante buen ritiro. I malviventi, in pochissimo tempo stando a una prima ricostruzione, sono riusciti a portare via un bottino di circa 250 mila euro tra Rolex e vari monili in oro. Poi si sono dileguati.

Al momento non si conoscono altri dettagli; i carabinieri siano già impegnati a visionare quanto raccolto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e stanno portando avanti tutte le indagini del caso.