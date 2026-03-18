Venerdì 13 marzo, presso la sede del John D. Calandra Italian American Institute, la Sen. Francesca La Marca ha partecipato a un seminario organizzato dal Prof. Anthony Tamburri, direttore dell’istituto, dal quale è scaturito un interessante momento di scambio con il pubblico sui temi di maggiore attualità per gli italiani all’estero, come la nuova Legge sulla Cittadinanza, l’imminente Referendum sulla Giustizia e il futuro della Circoscrizione Estero e le modalità di voto all’estero.

Nella serata di sabato 14 marzo, la Sen. La Marca ha partecipato, nel New Jersey, al Gala annuale per il 26° anniversario della Federazione delle Associazioni della Campania negli USA, evento che ha visto la partecipazione di circa 400 persone, tra cui anche il nuovo Console Generale.

Nel corso della serata che ha segnato il passaggio di consegne dal presidente uscente, il Cav. Nicola Trombetta, alla neoeletta presidente, Marialena Marzullo, la Senatrice ha espresso un sentito ringraziamento per l’instancabile lavoro che la Federazione svolge nel campo della beneficenza e del volontariato, a supporto delle comunità campane negli Stati Uniti.

«Nel ringraziarvi per l’invito a questa meravigliosa celebrazione, desidero sottolineare l’impegno e la dedizione con cui la vostra comunità diffonde e tramanda le tradizioni e la cultura campana alla società americana e alle giovani generazioni», ha affermato la Senatrice.

L’evento ha visto anche la premiazione di due personalità di origine campana, distintesi per il loro contributo a beneficio della comunità italo-americana.

Per concludere, domenica 15 marzo, La Marca ha incontrato i membri del Circolo PD di New York per dialogare su temi di cruciale importanza per il futuro delle comunità italiane all’estero.

Al centro dell’incontro non c’è stato solo il Referendum sulla Giustizia, ma anche le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale, la messa in sicurezza del voto dei cittadini italiani all’estero e il futuro della rappresentanza degli italiani nel mondo.

«Confrontarsi su questi temi – ha concluso la Senatrice – è fondamentale non solo per dare centralità alle esigenze delle comunità italiane all’estero, ma anche per favorire il loro diretto coinvolgimento nelle scelte del futuro del nostro Paese. Per questo, è importante sottolineare quanto il PD Estero, facendosi portavoce delle istanze delle comunità italiane nel mondo, possa contribuire in modo significativo al dibattito e alle decisioni del Partito Democratico anche a livello nazionale».