Venerdì scorso l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas, è stato ricevuto dal Ministro del Lavoro Eddy Olivares Ortega in un cordiale incontro presso la sede del Ministero del Lavoro.

Hanno discusso vari argomenti, tra cui l’accordo interministeriale che coinvolge i Ministeri degli Esteri, dell’Interno e del Lavoro dell’Italia e della Repubblica Dominicana; accordo che ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso dei lavoratori dominicani nel mercato del lavoro italiano, favorendo la specializzazione della manodopera dominicana, che attualmente svolge importanti funzioni nelle strutture sanitarie del Nord Italia e nei cantieri navali vicino a La Spezia e Viareggio.

L’Italia rappresenta la terza provenienza delle rimesse ricevute nella Repubblica Dominicana dalla diaspora e ospita la terza colonia più grande del Paese all’estero, dopo gli Stati Uniti e la Spagna.

L’Italia, che ha già perfezionato un accordo simile con Nuova Delhi, è la prima nazione europea con cui Santo Domingo conclude un accordo in materia.