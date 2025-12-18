Nel corso della giornata conclusiva del segmento milanese della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, ha presieduto, su delega del Ministro Antonio Tajani, due appuntamenti di rilievo dedicati all’internazionalizzazione del sistema universitario italiano e alla collaborazione tra finanza e diplomazia a sostegno degli investimenti e della crescita.

Durante l’evento “Le università italiane all’estero”, organizzato con e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Sottosegretario ha sottolineato come l’internazionalizzazione dell’università rappresenti uno strumento strategico della diplomazia della crescita, così come l’attrazione di talenti internazionali.

Tripodi ha richiamato l’aumento delle borse di studio destinate agli studenti stranieri, con particolare attenzione al continente africano nell’ambito del Piano Mattei, evidenziando inoltre il valore di iniziative come il Piano Africa dell’Università Cattolica ed E4IMPACT, capaci di coniugare formazione, sviluppo e opportunità per le imprese italiane.

«Internazionalizzare significa proiettare il sistema universitario italiano nel mondo, unendo cultura ed economia, diplomazia e impresa», ha dichiarato.

Il successivo incontro, dedicato a “Finanza e diplomazia per la crescita dell’Italia” e svoltosi a Palazzo Mezzanotte in collaborazione con Borsa Italiana, ha posto l’accento sul ruolo centrale della finanza privata come alleata naturale della diplomazia della crescita. Tripodi ha evidenziato la solidità del quadro macroeconomico nazionale, il miglioramento delle valutazioni delle agenzie di rating e l’importanza degli investimenti diretti esteri per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

Nel corso dell’evento è stato inoltre richiamato il Protocollo d’intesa tra MAECI, Borsa Italiana, ELITE e Agenzia ICE, insieme al contributo degli strumenti finanziari del Piano Export, realizzati con SIMEST, SACE e Cassa Depositi e Prestiti, a sostegno dell’export e dei percorsi di internazionalizzazione delle imprese. «La finanza è un’infrastruttura essenziale della diplomazia della crescita, capace di trasformare il risparmio in investimenti produttivi e sviluppo», ha affermato il Sottosegretario.

In chiusura, Tripodi ha ribadito il sostegno dell’Italia a una maggiore integrazione dei mercati dei capitali europei, indicata come leva strategica fondamentale per la crescita economica del continente.