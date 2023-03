Elly Schlein criticata perché ha tre passaporti, ma la legge non lo vieta

A me non piace quello che Elly Schlein dice, perché rappresenta un'ideologia a me distante e nella quale non mi riconosco. Ma attaccarla per il fatto che abbia tre passaporti mi pare sbagliato

La nuova leader del Partito Democratico Elly Schlein fa parlare molto di sé. Una delle critiche che le vengono rivolte è quella di avere tre cittadinanze e tre passaporti. Infatti, Elly Schlein è cittadina italiana, svizzera e statunitense. Questo ha scatenato qualche critica nei suoi confronti.

Ora, esprimo una mia opinione. Non sono un simpatizzante di Elly Schlein, nè del Partito Democratico. Però penso che attaccarla per la questione dei passaporti non sia corretto. Avere più di una cittadinanza non è certo una cosa illegale. Alcuni Paesi ammettono la possibilità di avere più di una cittadinanza e più di un passaporto. Ci sono degli accordi tra Stati che lo permettono. Ciò è permesso anche dalla nostra stessa Costituzione.

Semmai, qualche problema si potrebbe porre se Elly Schlein diventasse premier. In questo caso, avere le due cittadinanze di due Paesi stranieri (per di più non facenti parte dell’Unione Europea) potrebbe non essere opportuno. Infatti, potrebbe essere posta qualche questione se, nella veste di premier italiana, ella andasse a parlare con il presidente americano o con quello svizzero.

Un premier deve fare gli interessi del proprio Paese e non deve dare adito a voci che dicano il contrario. Dunque, si dovrebbe prendere un provvedimento ad hoc prima che questa eventualità possa verificarsi. Comunque, Elly Schlein non è premier e quindi non esiste un problema che riguarda le altre due cittadinanze. Tuttavia, dal mio punto di vista, la segretaria del Partito Democratico dovrebbe essere criticata per altri motivi. Per esempio, la si potrebbe criticare per ciò che dichiara e per le sue posizioni estreme.

A me non piace quello che Elly Schlein dice, perché rappresenta un’ideologia a me distante e nella quale non mi riconosco, la famosa ideologia woke, che è tipica di una sinistra estrema. Per esempio, mi fa accapponare la pelle quando dice di essere favorevole alle auto elettriche, senza tenere conto del fatto che tanti non possono permettersele. Trovo non condivisibili neppure le sue posizioni in temi importanti come quello dell’immigrazione o quello delle droghe leggere. Però, come già detto, attaccarla per il fatto che abbia tre passaporti mi pare sbagliato, perché la legge non vieta ciò. Io penso sempre che la correttezza sia d’obbligo.