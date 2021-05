Covid-19: Amazon inizierà la vendita di un suo test?

Nel corso della pandemia, il settore dell’e-commerce ha visto crescere esponenzialmente i profitti, ormai è risaputo. Amazon, nel 2020, ha toccato quota 386 miliardi di dollari, un notevole +38% rispetto al 2019, ma ciò non ha ovviamente potuto evitare che il colosso subisse la minaccia Covid: nel 2020, da Marzo a Settembre, circa 20 mila lavoratori Amazon nel mondo hanno contratto l’infezione.

Un dato allarmante che ha spinto la società non solo a potenziare prevenzione e controlli, ma a creare un tampone naso-molecolare (Real-time RT-PCR test) per monitorare le condizioni di salute dei propri dipendenti rendendo più sicuri i luoghi di lavoro.

Il tampone è stato creato dalla società STS Lab Holdco sulla scia di un altro test per il Covid-19 realizzato da BGI Genomics, società cinese leader mondiale nel sequenziamento del genoma umano, e il via libera per l’utilizzo è arrivato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti (l’equivalente dell’Ema europea).

In una prima fase, la distribuzione del dispositivo sarà riservata a livello aziendale, con somministrazione su base volontaria ogni due settimane, ma non è da escludere che il kit possa essere messo in commercio a breve, a partire dagli Usa.

Attualmente il test consiste in un tampone nasale che un soggetto può eseguire in completa autonomia, per poi inviarlo al laboratorio aziendale che lo analizza e comunica il risultato.

Tra settembre e dicembre 2020 Amazon ha raccolto 560 mila campioni, attuando un’efficace operazione sanitaria interna alle proprie sedi.

“L’ipotesi che il dispositivo possa finire sul mercato c’è, come si vocifera da tempo che siano in corso trattative anche in merito alla distribuzione del vaccino, negli Usa ma non solo, anche se dall’azienda non trapelano conferme definitive”, spiegano da facileamz.com, una realtà specializzata in vendite su Amazon.

“Di certo c’è che Amazon da tempo considera il settore medico come una possibile area di espansione, e il periodo potrebbe rivelarsi indubbiamente propizio”, concludono gli esperti di facileamz.com.