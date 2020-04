CORONAVIRUS | Garavini (Iv): “Le pensioni degli italiani all’estero saranno regolarmente pagate”

La senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione Difesa e Vicepresidente gruppo Italia Viva-Psi, interviene sul tema che riguarda il pagamento delle pensioni all’estero in piena emergenza coronavirus.

“Le pensioni italiane all’estero – assicura la senatrice di Italia Viva – verranno normalmente pagate fino alla fine dell’anno. Anche se il titolare della pensione non ha potuto presentare la certificazione dell’esistenza in vita per evitare possibili contagi da coronavirus”.

“Bene – commenta Garavini – la decisione congiunta di Inps e Citybank. Che hanno confermato con una circolare che tutti i pagamenti continueranno ad essere eseguiti per il 2020. Anche nei confronti di coloro che, a causa delle difficolta’ logistiche legate alle difficolta’ di spostamento per l’emergenza coronavirus, non sono riusciti a produrre l’attestazione di esistenza in vita entro i termini originariamente previsti. I termini per la consegna dell’attestazione sono attualmente prorogati fino al 31 dicembre 2020″. “Sara’ sufficiente fare pervenire all’Inps il modulo di attestazione dell’esistenza in vita entro la fine dell’anno”, conclude.