Cittadinanza per matrimonio, ridotti i tempi da 48 a 36 mesi

“Bene quanto stabilito dal Dl Immigrazione con la diminuzione da quarantotto a trentasei mesi totali, precisamente ventiquattro più dodici di deroga, per l’iter di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio”. Lo dichiara l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.

“Sarebbe stato meglio ripristinare la vecchia norma – osserva il parlamentare – che ne prevedeva ventiquattro, ma la direzione presa è giusta. Sappiamo che ci sono moltissimi nostri concittadini sposati con cittadini di altri Paesi che sono in situazione veramente precaria, penso alla comunità italiana del Regno Unito o anche in altre situazioni molto peggiori, penso ad esempio alla comunità italiana in Venezuela o altri paesi in crisi. Mi auguro – conclude Ungaro – che il Governo voglia ritornare sulla materia quanto prima con futuri provvedimenti. L’appoggio di Italia Viva per una successiva riduzione dei tempi non verrà mai meno”.