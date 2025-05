“Una magnifica notizia quasi da non sembrare vera!”, ha esordito la sen. Francesca La Marca, Pd.

«Dopo un lungo e costante lavoro portato avanti in questi anni con svariati disegni di legge, numerose interrogazioni, interventi diretti con il ministro Tajani, emendamenti e lettere ufficiali, il Governo ha, proprio in questi giorni, presentato un emendamento che riprende i contenuti del mio ddl sul Riacquisto della Cittadinanza per chi l’ha persa. È un passo avanti di straordinaria importanza per migliaia di persone nel mondo che, pur avendo perso formalmente la cittadinanza italiana, non hanno mai smesso di sentirsi italiane», prosegue la Sen. La Marca.

Dopo anni di iniziative parlamentari, sollecitazioni e interlocuzioni istituzionali, il Governo ha finalmente accolto l’appello della Senatrice presentando, in Commissione Affari Costituzionali, un emendamento al disegno di legge di conversione in materia di cittadinanza che prevede la riapertura dei termini, nel periodo compreso dal 1° aprile 2025 al 31 dicembre 2027, per il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l’ha perduta in seguito a naturalizzazione, mediante una semplice dichiarazione di volontà.

«Il provvedimento rappresenta una risposta attesa da decenni e sui cui mi sono sempre battuta con fervore per sanare una grave ingiustizia, cioè quella di ripristinare la cittadinanza italiana per chi l’ha persa decenni addietro per naturalizzassi, spesso inconsapevoli delle conseguenze della naturalizzazione stessa. Dal 1997 ad oggi, intere generazioni sono state private della possibilità di riacquisire la cittadinanza italiana. Ho portato avanti questa battaglia con determinazione, ascoltando le voci dei nostri italiani nel mondo, in particolare degli anziani, che chiedevano solo di poter tornare formalmente italiani. Questo emendamento, se approvato, sarebbe un atto di giustizia e di riconciliazione», ha proseguito la Senatrice.

Nell’insieme delle iniziative promosse va sottolineata anche l’intensa raccolta promossa dalla sen. La Marca che ha permesso di spingere il proprio disegno di legge all’interno dell’iter della Commissione, contribuendo in modo decisivo a questo risultato così significativo.

L’emendamento del Governo, che ricalca nel contenuto quelli già depositati dalla Sen. La Marca arriva a pochi giorni dalla chiusura del termine per la presentazione dei subemendamenti (avvenuta lunedì 5 maggio alle ore 15:00) e sarà ora discusso nell’ambito dell’iter parlamentare di conversione del decreto.

“Continuerò a battermi in ogni sede affinché questo provvedimento venga approvato e diventi legge. Ringrazio di cuore i tanti connazionali all’estero che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà e giustizia. Il mio impegno prosegue con determinazione: non mi arrenderò fino a quando non sarà finalmente restituito a tutti il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana, dopo decenni di attesa e di esclusione”.