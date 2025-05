Nicola Carè, deputato Pd eletto all’estero, dichiarando il voto contrario del Pd al dl cittadinanza, in Aula ha detto: “Questo decreto non è una riforma, ma una ferita profonda, dolorosa, ingiusta, un passo all’indietro.

Lo è nella forma, nel metodo e nella sostanza.

È una ferita inferta con urgenza artificiosa, con il volto burocratico di chi vuole nascondere una scelta politica dietro un presunto pericolo amministrativo”.

“Questo decreto – ha proseguito – non nasce per gestire un’emergenza, ma per costruire una barriera. Una barriera contro chi ha sangue italiano, ma vive altrove.

Perché questo provvedimento colpisce in pieno petto il principio dello ius sanguinis. Ne limita la trasmissibilità, ne restringe l’applicabilità retroattiva, lo svuota di significato.

Non si tratta di una modernizzazione del diritto: si tratta di un colpo secco, mirato, chirurgico a un principio che ha fondato la coesione dell’identità italiana nel mondo.

Sapete chi saranno le vittime? Non i cosiddetti ‘furbi del passaporto’, come si cerca di raccontare con una retorica pomposa. I veri colpiti saranno le famiglie. Saranno i figli e i nipoti di italiani emigrati che, dopo decenni di sacrifici, si vedono improvvisamente dire: ‘Tu non sei abbastanza italiano per meritare la cittadinanza di tuo nonno’. E questo mentre il mondo intero guarda con ammirazione alle comunità italiane all’estero.

Chi ha scritto questo decreto dimostra di non conoscere, o peggio, di voler cancellare la storia della nostra emigrazione.

Una storia fatta di valigie di cartone, di miniere, di fatica e dignità. Una storia fatta di famiglie spezzate, di lettere scritte a mano e di un amore per l’Italia che non si è mai sopito.

Allora io dico con forza: non potete spezzare questo legame. Non potete cancellare l’identità. Non potete negare a chi ha sangue italiano il diritto a sentirsi parte della Repubblica.

Noi continueremo a batterci, dentro e fuori quest’aula, per un’Italia che non taglia i suoi legami, ma li rafforza. Per un’Italia che riconosce e abbraccia tutti i suoi figli”, ha concluso Carè.