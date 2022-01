Casinò, scommesse, poker per soldi veri: i motivi delle scelte dei giocatori in Italia

Nel mondo immenso di gioco d’azzardo online, come ben noto, sono presenti tutte le tipologie di giochi una volta vissuti dal vivo, ma ormai esistenti tutti quanti nella versione virtuale, il che consente di passare il tempo libero davanti al proprio PC o lo smartphone a casa o in macchina nel traffico, dedicandosi all’attività ludica online. Nei tempi recenti sono uscite tante applicazioni a riguardo, dei siti o dei giochi concreti, comunque sia, la modalità di accesso ad esso è diventata più facile che mai.

Ma oltre quello, ci sono pure opportunità differenti di tentare la fortuna e teoreticamente poter vincere dei soldi veri, tra i casinò bitcoin bonus senza deposito, in particolare, effettuando i versamenti utilizzando la criptovaluta, ovvero il bitcoin, il leader in assoluto nei giorni d’oggi sul mercato di gioco d’azzardo virtuale. Facciamo un piccolo accenno a proposito, che questa tipologia, il metodo di pagamento entrato nel campo relativamente poco fa, ha già conquistato l’attenzione da parte di maggior esponenti sia operatori di siti e di piattaforme, sia giocatori, utenti appunto che li utilizzano direttamente.

A cosa dovuta questa fama e la fiducia? Partiamo dal fatto che la criptovaluta in sé è un passo verso futuro che è già avvenuto, orami tutti conosciamo come funzionano le operazioni in cirptovalute, quali sono i vantaggi ecc, la stessa situazione sta avvenendo per i casinò online, che anche i giocatori possono percepire quei vantaggi effettuando le transazioni in bitcoin all’interno di un casinò online.

Tra i primi profitti dobbiamo accennare la sicurezza di una operazione finanziaria, essendo una valuta che non ha bisogno della banca o di una carta fisica, risulta praticamente impossibile rintracciare il percorso del movimento del denaro, oltre che ciascun utente non è tenuto più di fornire i dati personali, i dati bancari ecc, quindi tutto si fa in modo più autonomo, confidenziale e legale.

Infatti, va detto che in secondo piano esce un altro vantaggio come la semplicità, spesso e volentieri apprezzata da quelli che almeno una volta abbiano provato a fare un’operazione del genere. La modalità è resa più facile e veloce possibile, si crea il portafoglio elettronico virtuale, e naturalmente effettuare la carica di esso per poter proseguire oltre.

Per quanto riguarda il prelievo delle eventuali vincite, si procede in modo seguente: sulla pagina dedicata, bisogna collegare il proprio portafoglio, selezionare la cifra voluta, e attendere l’esito di transazione dei soldi dal conto al portafoglio elettronico. Tra i metodi di versamento del denaro, vogliamo menzionare anche quelli casino online che accettano paysafecard, tra i tutti i vantaggi e privilegi, va ricordato specialmente i bonus che sono previsti per coloro che sceglie questo sistema di pagamento online.

Quelli bonus possono usufruire tutti nuovi iscritti, come un’offerta di ingresso al casinò o come quello di benvenuto, ma non finisce tutto lì, caricando la propria PaySafeCard si può ottenere altri tipi di bonus, sempre per far sentire i giocatori a loro agio e poter godere il gioco, divertente, sicuro e semplice.

Alla questione di sicurezza, gli sviluppatori di suddetta PaySafeCard hanno dedicato la maggior attenzione, che riguarda tutte le operazione e le funzioni del sistema, oltre ai casino, verrà utilizzato per fare lo shopping online, facilmente effettuando i pagamenti dei acquisti, ma per i casinò è ancor più importante, che le transazioni necessitano la velocità, la semplicità e la maggior disponibilità a favore di mostri utenti.

Ma la sicurezza del gioco stesso e del pagamento viene garantita non soltanto da parte del sistema finanziario, ma anche da parte del sito e della piattaforma stessa, la questione di cui si occupa l’Agenzia delle Dogane e di Monopoli, che attraverso. Di una serie di procedure e di controlli rappresenta quella garanzia del gioco legale e sicuro. A livello statale esiste un certo procedimento pre gli operatori del gioco d’azzardo per acquisire tale certificato ed essere autorizzato per poter offrire i propri servizi ludici.

Come un esempio chiave basti citare la Linea Guida per la certificazione della piattaforma di gioco https://miglioricasinoonlineaams.com/, che racchiude tutto il percorso a partire dalla presentazione della domanda in un certo modo, possedere una serie di requisiti da presentare allegandoli alla domanda e seguendo delle indicazioni prescritte, conseguire altri requisiti corrisposti agli standard internazionale di Gambling, dove va descritto ogni gioco che verrà presentato sulla piattaforma, i bonus, le offerte, i metodi di pagamento e così via. In fine, dopo aver effettuato tutto il percorso, si attende l’esito dell’operazione e nel caso positivo verrà rilasciato il certificato legale per un operatore del gioco d’azzardo abilitato a quota fissa in con partecipazione a distanza.