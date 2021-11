Casinò online stranieri VS italiani: le differenze

Vogliamo trattare una tematica che da tantissimo tempo ha aperto non pochi dibattiti: da un lato abbiamo i Casinò con licenza italiana ADM, e dall’altro i casinò non AAMS. Sono due mondi simili, differenziati da alcuni semplici fattori che determinano la libertà di un giocatore e scommettitore.



Indubbiamente entrambi hanno dei pro e dei contro, ma è giusto fare un po’ di chiarezza e cercare di capire meglio come si differenziano questi due “mondi” che caratterizzano il settore del gioco d’azzardo a distanza. Soprattutto perché nel tempo sono state dette e lette tantissime notizie che spesso non sono fin troppo veritiere.

Caratteristiche Casino Stranieri: Pro e Contro

La faida va avanti da diversi anni, ma perché? Prima di tutto perché moltissimi giocatori italiani, in particolare i professionisti, dopo un po’ di tempo all’interno dei casinò con licenza AAMS (ADM) si trovano a fare i conti con limitazioni pesanti. Non appena scoprono che esistono delle realtà più libere, dotate di licenze internazionali, allora si spingono verso i casino online stranieri, che accettano italiano.



Ma sia chiaro non parliamo di casinò impeccabili, anzi: anche nel caso di casinò con licenze estere bisogna fare molta attenzione in fase di scelta. Perché in ogni caso è bene massimizzare il livello di sicurezza prima di lanciarsi all’avventura per poter così sfruttare al meglio le offerte che propone. I vantaggi di queste piattaforme?

Offrono una libreria di giochi ampia;

Prevedono dei jackpot altissimi;

Hanno ottimi bonus e promozioni, superiori rispetto ai diretti “rivali”.

Ma ci sono anche degli svantaggi: primo tra tutti è il rischio di imbattersi in truffe, oppure di trovare una piattaforma interessante che però non possa garantire un supporto clienti in lingua italiana. E quando hai un problema da risolvere può davvero fare la differenza! Inoltre ci sono delle piattaforme straniere che non accettano i giocatori italiani e hanno un limitato numero di metodi di pagamento tra cui scegliere, spesso non presentando PayPal.

Caratteristiche Casino Italiani: Pro e Contro

Tutti coloro che invece si orientano verso casinò con licenza ADM sanno bene di poter contare su una piattaforma di gioco d’azzardo regolamentata e controllata dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Ciò vuol dire che tutte le offerte e le proposte sono pensate direttamente per il mercato italiano. Per esempio pensiamo alle soluzioni delle Lotterie e del Bingo che raramente si trovano su altre piattaforme non AAMS, proprio perché sono un marchio di fabbrica del Bel Paese.



Ma ci sono degli svantaggi chiaramente: prima di tutto le norme sono molto severe e ci sono anche altre limitazioni imposte non solo ai giocatori, ma anche a provider e agli operatori. Infine ricordiamo che vi è il rifiuto totale da parte di AAMS di usare come metodo di pagamento i Bitcoin e più in generale le criptovalute. Soluzione che invece si può sfruttare all’interno delle altre piattaforme, garantendo la diffusione di queste moneta digitale.

Conclusione

È impossibile per noi dire quale sia in assoluto la scelta migliore per un giocatore, casinò con licenza europea o quella italiana, soprattutto perché si tratta sempre di una decisione molto personale e vincolata da determinate passioni e interessi. Ci premeva però mettere in luce pro e contro di queste due realtà di gioco e di intrattenimento. In questo modo hai tutte le informazioni utili per compiere questa scelta in totale libertà.



In tutte e due i casi la cosa più importante da ricordare è il controllo del livello di sicurezza e trasparenza offerta da qualsiasi piattaforma scelta. E al tempo stesso è sempre bene ricordare e sostenere il gioco responsabile, in modo da continuare a vivere il gioco d’azzardo a distanza in modo sano e divertente. A questo punto però la decisione è tua: che tipo di piattaforma fa al caso tuo?