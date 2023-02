CASA ITALIA | Germania primo importatore di frutta e verdura italiane

Ne parla, in collegamento da Berlino, Barbara Gruden. In studio anche Paolo De Castro, già ministro dell’Agricoltura

Frutta e verdura: l’agricoltura è una eccellenza italiana apprezzata da tutti. “Quello europeo è il primo mercato di sbocco per il nostro export – dice Ettore Prandini, presidente di Coldiretti – ma è importante allargare le nostre esportazioni e scommettere sul mercato asiatico e sul bacino del mediterraneo”.

Se ne parla a “Casa Italia” in onda mercoledì 1° marzo su Rai Italia.

Il trasporto su gomma, avverte Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura “è uno dei punti critici anche per gli alti costi del carburante: ma non solo”.

La Germania è primo importatore di frutta e verdura italiane. Ne parla, in collegamento da Berlino, Barbara Gruden. In studio anche Paolo De Castro, già ministro dell’Agricoltura.

Nella seconda parte della puntata si parla di Austria, un paese che piacCASA ITALIA | Germania primo importatore di frutta e verdura italiane

Ne parla, in collegamento da Berlino, Barbara Gruden. In studio anche Paolo De Castro, già ministro dell’Agricoltura

Frutta e verdura: l’agricoltura è una eccellenza italiana apprezzata da tutti. “Quello europeo è il primo mercato di sbocco per il nostro export – dice Ettore Prandini, presidente di Coldiretti – ma è importante allargare le nostre esportazioni e scommettere sul mercato asiatico e sul bacino del mediterraneo”.

Se ne parla a “Casa Italia” in onda mercoledì 1° marzo su Rai Italia.

Il trasporto su gomma, avverte Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura “è uno dei punti critici anche per gli alti costi del carburante: ma non solo”.

La Germania è primo importatore di frutta e verdura italiane. Ne parla, in collegamento da Berlino, Barbara Gruden. In studio anche Paolo De Castro, già ministro dell’Agricoltura.

Nella seconda parte della puntata si parla di Austria, un paese che piace agli italiani e in tanti lo scelgono come seconda patria: oltre 45 mila i connazionali residenti. Ospite in studio Stefano Beltrame, ambasciatore d’Italia in Austria e in collegamento Roberto Cerbino, professore alla Facoltà di Fisica dell’Università di Vienna, Ferdinando Alfieri, consulente digitale e germanista e Lidia Campanale, docente internazionale di musica, pianista e direttrice di coro.

Per le “Storie dal Mondo”, in Belgio per incontrare Angelo Gregorio, fondatore dell’Orchestra italiana di Bruxelles. Infine, Stefano Palatresi e Monica Marangoni ospitano nel loro spazio musicale il cantante Vincenzo Capua. Conduce Roberta Ammendola.

NEW YORK/TORONTO 1° marzo h17.00 LOS ANGELES 1° marzo h14.00 BUENOS AIRES/SAN PAOLO 1° marzo h19.00 SYDNEY 1° marzo h19.30 PECHINO/PERTH 1° marzo h16.30 JOHANNESBURG 1° marzo h16.45 BERLINO 1° marzo h15.45 LISBONA 1° marzo h14.45