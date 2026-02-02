“L’estensione senza scadenza della validità della Carta d’identità elettronica per i cittadini italiani di oltre 70 anni è un grande risultato ottenuto grazie all’iniziativa dei rappresentanti del Partito Democratico eletti all’estero e della rete del PD nel mondo”. Così ha dichiarato oggi Luciano Vecchi, Responsabile per gli italiani all’estero del Partito.

“Su iniziativa, qualche anno fa, in particolare della rete del PD in Spagna, e dell’On. Toni Ricciardi si è avviato un percorso parlamentare che ha portato a un risultato che semplifica la vita ai nostri connazionali residenti all’estero e rende più agevole il lavoro delle nostre rappresentanze consolari.

Pur dall’opposizione siamo riusciti ad ottenere un altro risultato importante per gli italiani nel mondo grazie alla nostra capillare ed effettiva presenza nelle comunità italiane all’estero.

È la dimostrazione – conclude il rappresentante del Partito Democratico – che conoscere e rappresentare le esigenze degli italiani che vivono nei cinque Continenti fa la differenza nel promuovere diritti e cittadinanza”.