“Toronto – si legge in un comunicato MAIE – si conferma una delle città con la più alta concentrazione di italiani nel mondo, e il MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) sta intensificando la sua azione per dare voce alle esigenze della comunità.

Recentemente, Francesco Sanci è stato nominato nuovo coordinatore del MAIE a Toronto, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica e sociale degli italiani nella metropoli canadese.

Questa nomina, sostenuta dal vicepresidente del MAIE Vincenzo Odoguardi, è un segnale chiaro dell’impegno del Movimento a costruire una rete sempre più forte per difendere i diritti e gli interessi degli italiani all’estero.

Sanci è un punto di riferimento per la comunità, capace di unire le persone e promuovere iniziative concrete.

Un punto di riferimento per gli italiani a Toronto

Il MAIE non è solo un partito politico, ma un movimento che nasce per dare voce agli italiani residenti fuori dai confini nazionali. Toronto, con la sua vasta comunità italiana, ha bisogno di una rappresentanza attenta alle reali necessità delle persone. Il MAIE offre un canale diretto per segnalare problemi, proporre soluzioni e promuovere attività culturali, sociali ed economiche.

Sanci, nel suo nuovo ruolo, ha dichiarato di essere pronto a collaborare con tutte le associazioni italiane presenti in Canada, con i Comites e con il CGIE per costruire una rete di supporto efficace. “Gli italiani a Toronto devono sapere che non sono soli. Il MAIE è qui per ascoltare, per risolvere i problema e per portare le loro istanze nelle sedi istituzionali”, ha sottolineato il coordinatore.

Chiunque abbia difficoltà o suggerimenti è invitato a contattare il MAIE attraverso i propri rappresentanti locali o attraverso i canali ufficiali del Movimento. Francesco Sanci, come coordinatore per Toronto, è a disposizione per raccogliere segnalazioni e proporre soluzioni”, conclude la nota.