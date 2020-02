Brasile-Argentina, Jair Bolsonaro critica il “governo socialista” di Alberto Fernandez

Bolsonaro: "Con il nuovo governo socialista, in Argentina hanno raddoppiato il valore della multa in favore del lavoratore in caso di licenziamento. Non puoi piu' licenziare nessuno, quindi la mia compagnia puo' fallire ma io non posso licenziare nessuno. Questa misura non dara' lavoro a nessuno. Questa e' la realtà"