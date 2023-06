BELGIO | Morta in un incendio l’italiana Anna Tuzzato

Sarebbe deceduta in seguito alle inalazioni tossiche provocate dal fumo di un incendio scatenatosi per cause di origine accidentale al primo piano della casa in cui abitava

Lutto cittadino a Fiesso d’Artico per la morte della 29enne Anna Tuzzato, morta nella cittadina belga di Etterbeek, centro abitato di 47mila abitanti confinante con Bruxelles, luogo dove da due anni la ragazza originaria del comune veneziano si era trasferita per lavoro.

Coordinatrice della comunicazione alla Federazione dei coltivatori biologici, si trovava in Belgio da un paio d’anni dopo avere studiato a Padova e a Bologna, con esperienze di Erasmus a Madrid e a Bruxelles.

Come riferisce Il Gazzettino, dalle prime indagini eseguite dai vigili del fuoco della cittadina belga, Tuzzato sarebbe deceduta in seguito alle inalazioni tossiche provocate dal fumo di un incendio scatenatosi per cause di origine accidentale al primo piano della casa in cui abitava.

Quando i pompieri sono riusciti ad entrare nel suo alloggio ubicato al secondo piano della palazzina, l’hanno trovata a terra priva di sensi. Forse si era svegliata ed aveva tentato di scendere e uscire dalla palazzina. Nonostante il tentativo di rianimarla, non sono riusciti a strapparla alla morte.

La ragazza era la più piccola di tre sorelle, tutte laureate e impegnate nel lavoro. È figlia di due medici biologi, ambedue in pensione, che hanno quasi sempre lavorato presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Dolo. Il padre Giancarlo frequenta ancora il reparto in qualità di volontario.

Per fissare la data dei funerali si dovrà attendere l’esito dell’inchiesta aperta dalla magistratura belga.