BELGIO | Comites di Mons, Mario La Ferarra (MdL) eletto Presidente

Mario La Ferrara è un nome tra i più conosciuti e di successo nell’ambito dell’imprenditoria italiana in Belgio. Un paio di mesi fa è stato convinto a guidare la lista del Movimento delle Libertà nelle elezioni del Comitato degli Italiani all’Estero di Mons che si è aggiudicata 5 seggi, insieme alla lista Uniti per Mons-Borinage con 7 seggi – 12 in totale.

Lunedì 14 febbraio, durante la riunione dei membri neo-eletti del ComItEs di Mons, La Ferrara è stato eletto Presidente dello stesso ComItEs con l’unanimità dei voti, Giuseppina Naro è stata eletta Vice-Presidente e membro dell’esecutivo, Giovanni Spiteri segretario, e Luigi Ferretti membro dell’esecutivo. In sospeso il ruolo del terzo membro dell’esecutivo e del tesoriere.

“Nella circoscrizione di Mons”- commenta l’On. Massimo Romagnoli, Presidente del MDL- “la Presidenza dell’Imprenditore La Ferrara e la Vice-Presidenza della Dott.ssa Naro può solo essere vista come una sinergica unione che dà inizio ad una nuova fase per tutti i connazionali residenti nella terza circoscrizione più densa di residenti italiani in Belgio. Auguro a loro buon lavoro”.