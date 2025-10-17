L’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne presenta la mostra “I Racconti delle Radici”, in programma sabato e domenica nell’ambito della Melbourne Italian Festa & Expo 2025.

L’esposizione fa parte del progetto #IRaccontiDelleRadici, dedicato alle storie che intrecciano le tradizioni gastronomiche degli emigrati italiani con le culture culinarie dei Paesi che li hanno accolti.

Per gli italiani partiti tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, il cibo è stato il filo conduttore capace di mantenere vivo il legame con la propria terra d’origine, trasformando ogni ricetta in un racconto di identità e memoria.