La scorsa settimana, il presidente Vincent Volpe, e l’amministratore delegato, On. Marco Fedi, hanno accolto al CO.AS.IT. il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, che è giunto in Australia alla guida di una delegazione composta da amministratori pubblici e imprenditori, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Viggiano e la comunità lucana emigrata in Australia.

Aperto dal presidente Volpe, che ha voluto sottolineare l’importante ruolo svolto dalle istituzioni locali nel mantenimento dei rapporti con gli italiani d’Australia, l’incontro ha permesso di gettare le basi per un dialogo più stretto tra il CO.AS.IT. di Melbourne e l’amministrazione comunale di Viggiano.

Questo sia per quanto riguarda progetti già in essere, come quelli legati al Turismo delle Radici e alla promozione del patrimonio culturale, sia per iniziative future, che vanno dalla creazione di opportunità di cooperazione commerciale, fino al coinvolgimento delle nuove generazioni di italo-australiani nella riscoperta delle proprie origini.

“Il nostro obiettivo – ha detto il primo cittadino – è quello di creare un ponte culturale tra l’Italia e la Basilicata in particolare, e Melbourne, l’Australia, così da poter incuriosire soprattutto i giovani e i meno giovani”.

In merito, l’amministratore delegato del CO.AS.IT., Marco Fedi, ha parlato degli sforzi portati avanti per preservare la storia e la cultura della comunità italiana di Melbourne e, in particolare, del rilancio del Museo Italiano di Carlton e delle iniziative in cantiere anche per raccontare la storia delle associazioni e dei club italiani del Victoria.

Fedi ha anche invitato il sindaco a partecipare alla Melbourne Italian Festa di ottobre, alla quale lo scorso anno hanno preso parte delegazioni di diverse regioni italiane. Al termine dell’incontro, la delegazione ha effettuato una visita al Museo Italiano accompagnata dalla direttrice Elizabeth Triarico.