Il Com.It.Es di Sydney ha annunciato l’apertura di un nuovo Sportello Informativo a disposizione della comunità italiana residente nel Nuovo Galles del Sud, Australia.

Il servizio, accessibile sia online tramite WhatsApp che in presenza, ha come obiettivo esclusivo quello di offrire orientamento per individuare le procedure corrette e le fonti istituzionali competenti, senza entrare nella preparazione delle pratiche consolari, che resta responsabilità del cittadino.

Lo sportello WhatsApp è attivo al numero 0493 471 717, al quale i cittadini possono inviare richieste per ricevere indicazioni su dove reperire informazioni ufficiali.

Lo sportello fisico sarà invece operativo presso la Biblioteca Comunale di Haberfield (78 Dalhousie Street, Haberfield) nelle seguenti date: 25 settembre, 28 ottobre e 27 novembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

“Con questo sportello vogliamo offrire un punto di riferimento concreto alla nostra comunità”, ha dichiarato il Presidente del Com.It.Es NSW, Luigi Di Martino.

“Non forniamo assistenza nella compilazione delle pratiche, ma indichiamo le procedure e le fonti ufficiali a cui rivolgersi, in modo che ciascun cittadino possa muoversi con maggiore chiarezza e sicurezza”.

Il progetto è attualmente pilota: sarà valutato sulla base alla risposta della comunità e potrà essere potenziato o esteso nel corso del 2026, se la risposta risulterà positiva.