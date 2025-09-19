Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, per consolidare il crescente apprezzamento del mercato, lancia, da fine ottobre 2025 ad aprile 2026, la più grande campagna di comunicazione finora realizzata con una pianificazione integrata su reti TV nazionali, cinema, TV on demand e digital.

La programmazione prevede sei mesi continuativi e si sviluppa sulle principali reti nazionali con un particolare focus sul circuito RAI, con passaggi dello spot da 4”,15”, 30” e posizioni speciali nelle trasmissioni più seguite dai responsabili d’acquisto: dai TG ai I Fatti Vostri, da È sempre Mezzogiorno a Un posto al sole, con una copertura stimata di oltre 200 milioni di contatti, affiancate dalla presenza in 800 sale cinema, Tv on demand e un’articolata campagna digitale, incluse piattaforme social e video streaming.

Al centro della comunicazione torna lo spot “Sì Asiago DOP”, già pluripremiato ai Tespi Awards, il riconoscimento all’eccellenza assegnato dal retail. Con un linguaggio fresco, “Sì Asiago DOP” racconta le molte occasioni di consumo del formaggio Asiago.

Dall’aperitivo, alla scampagnata, dalla pausa dopo lo sport al pasto in compagnia fino all’esperienza gourmet. Il filo conduttore è la convivialità e l’attenzione a scelte di gusto autentiche. Le note originali del brano “See far” contribuiscono a narrare l’Asiago DOP, formaggio giovane, gustoso, capace di unire le persone attorno a momenti di piacere quotidiano.

Il piano, in particolare, valorizza la versatilità delle diverse stagionature, espressione della biodiversità del territorio d’origine: dall’Asiago Fresco (minimo 20 giorni di stagionatura), ideale per ricette leggere e aperitivi, all’Asiago DOP con caglio vegetale, per chi cerca un’alternativa, fino all’Asiago Stagionato, con maturazioni 100% naturali e senza conservanti, adatto anche a palati più esigenti.

“L’Asiago DOP è un formaggio versatile e apprezzato dal mercato. – dichiara Flavio Innocenzi, Direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. – Con questa campagna vogliamo rafforzare la crescita e consolidarne il posizionamento valorizzando le sue peculiarità distintive”.