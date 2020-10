29 OTTOBRE | 70 anni fa nasceva Rino Gaetano, indimenticabile menestrello [VIDEO]

Prima dell’inizio della pandemia nelle sale da ballo infiammava e faceva ballare e cantare il pubblico. Durante il lockdown è stata una delle canzoni più strillate dai balconi della capitale, quando i ragazzi si affacciavano, cercando qualche momento di scambievole aiuto morale. Proseguendo nella carriera di Rino, risale al 1975 la pubblicazione del primo album, dal titolo “Mio fratello è figlio unico”. Seguono altri singoli che lo consacrano al successo, come “Aida”, una raffigurazione storica dell’Italia del ‘900 e “Nuntereggaeppiù”, una sorta di melodia-filastrocca che ancora oggi viene usata come interiezione da molti.

Gaetano ormai è uno dei cantautori più originali della sua epoca, che, con la sua aria da menestrello scanzonato e la sua caratteristica tuba in testa, ridendo e scherzando ti racconta delle amare verità. Ormai la sua carriera è tutta in ascesa: nel 1978 arriva terzo al Festival di Sanremo con la canzone “Gianna”, che ancora oggi viene fischiettata e cantata: “…..e filava con Mario e filava con Gino, e nasceva il bambino che non era di Mario e che non era di Gino…..”.