VIDEO | Green pass, Salvini: “No a camerieri e baristi trasformati in controllori”

"Penso che la salute sia sacra e bisogna mettere in sicurezza soprattutto gli anziani. Però bisogna fare leggi di buon senso. Non possiamo trasformare i baristi in controllori", così Matteo Salvini sul Green pass a Città di Castello, in provincia di Perugia