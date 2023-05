SPAGNA | Madrid, i candidati alla carica di sindaco incontrano la comunità italiana

I candidati a ricoprire l’incarico di sindaco di Madrid hanno incontrato in questi giorni la comunità italiana presente nella capitale.

Durante le riunioni, aperte a tutti, si sono affrontati diversi temi, dall’accesso alla casa alla mobilità, dalla burocrazia che affrontano le imprese nelle loro attività alle questioni ambientali.

Gli incontri, che si sono svolti nel ristorante SottoSopra, sono stati organizzati dal Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) nell’ambito del ciclo informativo sulle prossime elezioni comunali e regionali che si terranno in Spagna il 28 maggio.

La comunità italiana, che conta circa 300mila persone nel Paese, è in costante crescita e si stima che ogni mese, nel solo distretto Comites di Madrid, si aggiungano circa mille persone.

In questa tornata elettorale i cittadini italiani residenti in Spagna potranno votare solo per le elezioni comunali e non per le regionali.