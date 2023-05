Milan, c’è poco (o nulla) da salvare

I giocatori non hanno carattere. Lo dimostra il fatto che quando prende gol la squadra non reagisce. Da milanista, sono veramente disgustato da tutto ciò

Questa stagione del Milan rischia di essere fallimentare. Quello che si è visto in questo Euroderby con l’Inter è la sintesi di tutto. L’Inter ha vinto con merito, ma tanta parte del risultato è stata data dalle colpe e dai demeriti del Milan.

Nelle due partite, il Milan non ha giocato. Si è vista una squadra senza forza e senza carattere. Se poi i rossoneri non raggiungessero il quarto posto per la Champions League, la stagione sarebbe veramente fallimentare. Le colpe di ciò sono da attribuire a tutti. La società rossonera ha peccato di presunzione e di arroganza nel non avere rafforzato la rosa. Il tecnico Stefano Pioli non ne ha azzeccata una, tra cambi discutibili e una condizione atletica scarsa. Qualcosa non va nella preparazione atletica. Gli infortuni lo dimostrano.

I giocatori non hanno carattere. Lo dimostra il fatto che quando prende gol la squadra non reagisce. Da milanista, sono veramente disgustato da tutto ciò. Mi scuso se uso delle parole così forti, ma vorrei dare il senso dello stato d’animo di tutti noi tifosi rossoneri.

La maglia del Milan è blasonata e merita rispetto. Le partite di Champions League con l’Inter hanno dato dimostrazione di ciò che è il problema.

L’Inter ha meritato di vincere, ma guardiamo bene il cammino del team nerazzurro. Deve essere ricordato che i nerazzurri hanno perso ben undici partite in campionato.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è stato criticato, forse eccessivamente. Dunque, la squadra allenata da Inzaghi è forte ma non è certo imbattibile. Anzi, l’Inter ha tanti limiti. In questi anni, ho visto delle Inter più forti. Gli stessi interisti non credevano che la loro squadra sarebbe arrivata a questo punto.

Filippo Tramontana, noto cronista e commentatore nerazzurro della trasmissione televisiva “Diretta Stadio… ed è subito gol” (che va in onda su 7 Gold), ha detto: “Se all’inizio di questa avventura mi avessero detto che l’Inter sarebbe arrivata nella finale di Champions League, mi sarei messo a ridere”. Come gli si può dare torto? Nessuno ci credeva. Però, sul campo, i nerazzurri hanno surclassato il Milan, in termini atletici e caratteriali. I nerazzurri hanno dimostrato di essere più squadra.

Serve un bagno di umiltà da parte di tutti. Gerry Cardinale, il nuovo proprietario del Milan, faccia qualcosa. Prima di pensare di costruire il nuovo stadio, Cardinale rimetta a posto la squadra. Infatti, a che servirà avere un nuovo stadio con una squadra mediocre? Una squadra mediocre non è attrattiva nemmeno come marchio. Da milanista, mi sento umiliato da tutto ciò e credo che tanti tifosi rossoneri la pensino come me. Ovviamente, faccio i miei complimenti all’Inter.