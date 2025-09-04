Giuseppe Buccinnà, italiano residente a Fuerteventura, è il nuovo Coordinatore MAIE per le Isole Canarie.

Nominato da Roberta Martin, Coordinatrice MAIE Spagna e presidente del Comites di Barcellona, d’accordo con il presidente del MAIE Ricardo Merlo, Buccinà vive in Spagna da ormai oltre sette anni. Nel Paese è attivo del settore immobiliare e allo stesso tempo si occupa di pratiche per stranieri.

Vice Presidente del Com.It.Es. di Arona, da anni svolge molteplici attività di aiuto, supporto e assistenza ai connazionali, in collaborazione con Enti, Istituzioni e organi competenti vari.

“Il mio progetto a lungo termine è quello di aiutare i connazionali a integrarsi, a trovare il loro spazio in questo Paese e a crescere e prosperare in armonia e reciproco rispetto”, dichiara Buccinnà.

Soddisfatta Roberta Martin: “Continua a crescere il MAIE in Spagna, Paese in cui è residente un numero sempre maggiore di connazionali. Auguro buon lavoro a Giuseppe, convinta – conclude – che con il suo contributo potrà rafforzare ulteriormente la presenza del Movimento Associativo Italiani all’Estero in tutte le Isole Canarie”.