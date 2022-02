Sondaggio Termometro Politico: Fdi e Pd rispettivamente al 21,8% e al 20,7%

La Lega in calo. Il 54,3% degli italiani dice no all'entrata dell'Ucraina nella Nato. Il 52% favorevole al prolungamento del green pass anche dopo la fine dello stato di emergenza. FDI e PD in crescita, giù Lega e M5S