Il primo, nella serata di ieri, in via Giolitti, angolo via Cavour, in danno di un turista siciliano di 32 anni; i militari della stazione di Roma Casal Bertone, presenti in zona nel corso di servizi di controllo del territorio nelle zone a tutela rafforzata istituite nel quartiere Esquilino, finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere e a implementare gli standard di sicurezza, hanno ascoltato le grida della vittima che inseguiva a piedi un uomo su via Cavour.

I carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, nonostante i diversi tentativi di spintonare e colpirli.

Durante le fasi dell’inseguimento l’uomo, cittadino egiziano di 22 anni, ha ingerito la catenina d’oro che aveva rubato e pertanto è stato trasportato presso l’ospedale Sandro Pertini dove e’ piantonato dai militari.

Il secondo episodio, questa notte in Piazza San Giovanni in Laterano, ai danni di un turista francese 30enne.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, dopo una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti per un tentativo di scippo.

Il turista, poco prima, era stato avvicinato da un uomo straniero, probabilmente nord africano che, sotto minaccia di un coltello, aveva provato a impossessarsi della catenina d’oro che indossava, non riuscendo nell’intento a causa della rottura dell’oggetto in oro.

La vittima ha rifiutato le cure mediche. Su questo secondo caso sono in corso accertamenti per identificare il responsabile.