Si avvicinano le elezioni regionali d’autunno e, come sempre, torna al centro dell’attenzione il tema dell’astensionismo. Quando parliamo della Calabria, un dato importante da considerare riguarda i tanti calabresi iscritti all’AIRE – l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero – cittadini che vivono in Paesi come Canada, Argentina, Stati Uniti o Germania e che, per legge, non possono votare dall’estero alle Regionali. Dovrebbero rientrare fisicamente nei propri comuni, ma sappiamo che ciò avviene molto raramente.

“A tutti i miei corregionali residenti oltre confine – dichiara Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del MAIE e imprenditore italoamericano di origine calabrese – voglio rivolgere un invito: anche se non potete esprimere direttamente il vostro voto, fate la vostra parte. Partecipate alla campagna elettorale da lontano, coinvolgete familiari e amici, utilizzate i social network, le chat, le nuove tecnologie. Oggi è possibile essere presenti e incidere, anche senza trovarsi fisicamente in Calabria”.

Secondo gli ultimi sondaggi, la sfida elettorale vede il presidente uscente, Roberto Occhiuto, attestarsi al 54%, e lo sfidante Pasquale Tridico al 45,5%. Una forbice di dieci punti che può sembrare ampia, ma che in politica può ridursi velocemente.

“Oggi più che mai – continua Odoguardi – è fondamentale non restare spettatori. Personalmente credo che il governatore Occhiuto abbia lavorato con impegno, rendendo la Calabria più protagonista in settori chiave come turismo e infrastrutture, promuovendo il progetto del Ponte sullo Stretto e potenziando i collegamenti aerei con le principali e più importanti città del mondo, che rappresentano un passo decisivo verso l’internazionalizzazione della nostra regione. Ma al di là delle mie convinzioni personali, il messaggio che voglio lanciare è chiaro: i calabresi all’estero devono sentirsi parte attiva del percorso che porterà la Calabria a crescere e a guardare al futuro con più fiducia”.

“Il destino della nostra terra – conclude Odoguardi – non può prescindere dal contributo di chi, pur vivendo lontano, porta la Calabria nel cuore ogni giorno”.