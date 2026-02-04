“Sono diversi gli elementi che inducono a ritenere che, anche in occasione di questo referendum, gli italiani residenti all’estero siano finiti nuovamente nel mirino, con il rischio concreto di vedere limitato il proprio diritto di voto”. Lo dichiara Carmelo Vaccaro Coordinatore S.A.I.G. (Società delle Associazioni Italiane di Ginevra).

“In una prima fase, infatti, si è aperto un acceso dibattito sulla possibilità di far votare gli iscritti all’AIRE presso i consolati e le ambasciate di riferimento; ipotesi che è stata però scongiurata dai sostenitori del NO.

Se a ciò si aggiungono i continui tagli ai servizi destinati agli italiani all’estero e la controversa legge sulla cittadinanza del 2025, che ha penalizzato in modo significativo questa categoria di cittadini, emerge con chiarezza il sospetto che dietro tali scelte vi sia qualcosa di più rilevante di una semplice riorganizzazione amministrativa.

Come è noto, questo referendum non prevede il quorum, ma si basa sul raggiungimento della maggioranza assoluta. In tale contesto, considerando che il voto contrario espresso dagli italiani all’estero potrebbe incidere su determinati equilibri politici e ostacolare progetti particolarmente ambiziosi, si è diffusa la preoccupazione che il SÌ possa non raggiungere il risultato sperato.

La consultazione – secondo Vaccaro – potrebbe trasformarsi in un vero e proprio banco di prova per misurare la forza dei diversi schieramenti, anche attraverso il voto all’estero. Non è infatti da escludere che, subito dopo, si torni rapidamente a discutere del cosiddetto ‘presidenzialismo’, con il rischio di un’ulteriore marginalizzazione degli italiani iscritti all’AIRE, i quali potrebbero invece rivelarsi decisivi, come ago della bilancia.

Naturalmente, questa lettura – conclude – potrebbe rappresentare soltanto una delle interpretazioni diffuse tra gli italiani che vivono al di là delle Alpi, ma resta il segnale di un disagio e di una divulgata percezione di distanza rispetto alle scelte della politica nazionale”.