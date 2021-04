RAI ITALIA | A L’Italia con Voi Mariangela Stagnitti, Presidente del Comites del Queensland

Spazio dedicato ai Comitati per gli Italiani all'Estero con Mariangela Stagnitti, Presidente del Comites del Queensland e dei Territori del Nord, in collegamento da Brisbane, Australia

Torna domani L’Italia Con Voi, programma prodotto da Rai Italia per gli italiani nel mondo. Musica in apertura di puntata con Dario Sansone, cantante e chitarrista del gruppo folk-rock i Foja. Il 30 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale del Jazz. Se ne parla con uno dei nostri jazzisti più famosi a livello planetario, Francesco Cafiso, che si è esibito perfino alla cerimonia d’insediamento del presidente Obama.

Si rimane in tema “jazz” anche nella micro-lezione d’italiano con il professor Stefano Telve della “Società Dante Alighieri”. Subito dopo, lo spazio dedicato ai Comitati per gli Italiani all’Estero con Mariangela Stagnitti, Presidente del Comites del Queensland e dei Territori del Nord, in collegamento da Brisbane, Australia.

Dopo la lettura delle news di servizio, un altro estratto del “Paradiso” della Divina Commedia con Massimiliano Finazzer Flory, attore e regista. Con le Storie dal Mondo si vola a Montreal, per incontrare la cantante Daniela Fiorentino, napoletana di nascita ma ormai canadese d’adozione. A Washington, con Paolo Schianchi, chitarrista, compositore, cantante, arrangiatore, ricercatore e inventore.

NEW YORK/TORONTO Giovedì 29 aprile h17.00 LOS ANGELES Giovedì 29 aprile h14.00 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 29 aprile h18.00 SYDNEY Giovedì 29 aprile h16.45 PECHINO/PERTH Giovedì 29 aprile h14.45 JOHANNESBURG Giovedì 29 aprile h17.15