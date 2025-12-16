“Tornare in Italia conviene – flat tax al 7% per i titolari di pensione estera” è il titolo del webinar, primo di una serie, organizzato dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero insieme al Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016.

L’incontro, rivolto alle comunità italiane in Europa, si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 12:00.

L’obiettivo è illustrare in modo chiaro requisiti, condizioni e finalità dell’agevolazione fiscale al 7%, pensata per incentivare il rientro in Italia dei pensionati residenti all’estero e favorire il ripopolamento dei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma.

All’evento partecipano il commissario straordinario, senatore Guido Castelli, la segretaria generale del CGIE Maria Chiara Prodi e il vicesegretario generale del CGIE per Europa e Africa del Nord, nonché coordinatore del sottocomitato incentivi al rientro, Giuseppe Stabile.