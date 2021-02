ODISSEA SENZA FINE | Un anno di attesa per rinnovare la carta d’identità a Roma

Rinnovare la carta d’identità a Roma è un’odissea senza fine. Un anno di attesa. Prima del Covid era tutto più semplice. Ci si recava direttamente presso la sede del proprio municipio, che era vicina, raggiungibile a piedi, si portavano le foto tessera, si acquistavano le marche da bollo alla cassa interna, si attendeva il proprio turno e poi si tornava a casa con la nuova carta d’identità. Adesso, invece, richiedere il rinnovo è diventato un’apocalisse.

Innanzitutto alcuni municipi sono stati accorpati. Prendendo a esempio il IX, sappiamo che è diventato VII e la sua sede, da Villa Lazzaroni in via Fortifiocca, è stata spostata in piazza Cinecittà, dove per raggiungerla è necessario prendere la linea A della metropolitana e fare circa 10 fermate. Ma riuscire ad accedervi è diventato un miraggio. Innanzitutto occorre prenotarsi on line su un apposito sito internet. Quale? Per saperlo dobbiamo telefonare allo 060606, il call center del Comune di Roma, che fornirà l’informazione.

Il sito su cui prenotarsi è: www.prenotazionicie.interno.gov.it . Accediamo compilando il modulo di accesso con nome, cognome, codice fiscale, dopodichè appare la lista dei municipi e la data libera per poter effettuare la prenotazione. Ebbene per poter rinnovare la carta d’identità presso la sede di piazza Cinecittà, la prima data libera è il 10/1/2022. Un anno di attesa. Pazzesco. In alternativa, e qui c’è da aspettare “solo” fino alla fine di maggio 2021 e oggi siamo al 2 febbraio, sono disponibili tre/quattro sedi estremamente periferiche, difficilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. Quindi un cittadino che non guida la macchina è impossibilitato a poter rinnovare la carta d’identità.

Ricordiamo che la nuova Carta d’identità elettronica (CIE) è stata introdotta da qualche tempo, secondo l’art. 10 c. 3 del D.L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 n.125 e sta sostituendo progressivamente la carta d’identità cartacea. I municipi di Roma hanno iniziato a rilasciare la CIE dal novembre 2016. La sua durata è di 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori fra i 3 ed i 18 anni, 3 anni per i minori di 3 anni. Il rinnovo può essere richiesto fino da 180 giorni prima della scadenza.