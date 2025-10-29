Paura sul Nilo per un incendio scoppiato ieri sera sulla nave da crociera Empress, all’altezza di Matana, circa 60 chilometri a sud di Luxor.
A bordo si trovavano 80 turisti italiani, tutti messi in sicurezza e ora in buone condizioni, come confermato dal Ministero degli Esteri.
Le fiamme, divampate intorno alle 18.15 nel vano cucina per cause ancora da accertare, hanno rapidamente coinvolto lo scafo e le cabine dove alloggiavano i connazionali, in viaggio lungo il fiume dopo essere arrivati al Cairo con un tour organizzato.
I passeggeri hanno potuto proseguire l’itinerario su altre due imbarcazioni.