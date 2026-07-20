Emigrazione, gli italo-argentini tornano in Basilicata alla scoperta delle proprie radici

Il viaggio verso le proprie origini continua a rappresentare uno dei legami più autentici tra l’Italia e le comunità italiane nel mondo. È con questo spirito che un gruppo di 14 italo-argentini, accompagnati dai loro familiari, sarà protagonista di un emozionante ritorno in Basilicata, terra dalla quale partirono i loro antenati per costruire una nuova vita in Argentina.

L’iniziativa, promossa da Italia Nostra – Sezione Medio Basento – e dal Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo (CIM Basilicata), culminerà venerdì 24 luglio con una cerimonia ufficiale in programma alle ore 10.30 presso il Polo Bibliotecario di Potenza.

Un viaggio nella memoria dell’emigrazione lucana

L’appuntamento sarà dedicato alla riscoperta delle storie dell’emigrazione lucana e del forte legame che ancora oggi unisce la Basilicata ai suoi figli sparsi nel mondo.

Ad aprire i lavori saranno Enza Spano, Luigi Scaglione e Michele Radice, che accompagneranno i partecipanti in un percorso tra testimonianze, racconti e ricordi dei corregionali emigrati oltreoceano.

Uno dei momenti più significativi sarà la presentazione, da parte del direttore del Polo Bibliotecario Luigi Catalani, della collezione digitale della storica rivista Basilicata nel Mondo, prezioso archivio che custodisce le vicende delle comunità lucane emigrate fin dai primi anni del Novecento.

Grassano e Tricarico, il ritorno nei paesi degli antenati

Il viaggio degli italo-argentini proseguirà poi nei comuni di Grassano e Tricarico, luoghi di origine delle loro famiglie.

Durante la giornata interverranno anche i sindaci Filippo Luberto, primo cittadino di Grassano, e Paolo Paradiso, sindaco di Tricarico, che porteranno il saluto delle rispettive comunità.

Ad arricchire il programma saranno il racconto di Tony Pirrone, la lettura della celebre poesia America di Rocco Scotellaro, interpretata dal regista e attore tricaricese Rocco Ditella, e gli intermezzi musicali di Antonio Guastamacchia.

Nel pomeriggio gli ospiti parteciperanno inoltre a un laboratorio dedicato alla cucina tradizionale lucana, organizzato dal “Club dei Fornelli” di Potenza, per vivere anche attraverso i sapori un’esperienza autentica del territorio.

Il turismo delle radici come ponte tra Italia e mondo

L’iniziativa rappresenta molto più di un semplice viaggio turistico. È un percorso di conoscenza, memoria e appartenenza che rafforza il rapporto tra l’Italia e i milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo.

Riscoprire i luoghi da cui partirono i propri avi significa recuperare un patrimonio fatto di identità, tradizioni e valori condivisi, trasformando il cosiddetto “turismo delle radici” in un’autentica esperienza di riconoscenza verso la terra d’origine e di incontro tra generazioni.