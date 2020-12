Media sondaggi Termometro Politico: Lega +2,7% su PD, Fratelli d’Italia fra 16% e 17,1%

La Lega è a +2,7% sul Pd mentre Fratelli d’Italia ha un consenso tra il 16% e il 17,1%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Primo partito italiano nelle intenzioni di voto degli elettori si conferma la Lega con un dato medio del 23,6%, ma scende sotto i tre punti percentuali il vantaggio sul Partito Democratico, accreditato mediamente al 20,9%. La distanza tra le due forze politiche varia sensibilmente a seconda del singolo istituto andando dal +1% (Demos&pi) fino al +4% (Emg).

Terza forza è Fratelli d’Italia, che nella media settimanale si attesta al 16,4%. Segue il partito di Giorgia Meloni con un distacco di poco più di un punto e mezzo il Movimento 5 Stelle (14,8%), in flessione rispetto alla precedente rilevazione secondo 4 istituti mentre risulta stabile nei restanti due sondaggi della settimana.

Non si evidenza una tendenza coerente per Forza Italia che viene accreditata mediamente al 7,5%. Nel suo complesso la coalizione di centrodestra raggiunge il 47,8% con dati in un intervallo che dal 46,5% presentato da Demos&pi. arriva fino al 49% della rilevazione di Tecné.

Infine, nella media delle intenzioni di voto Sinistra/Leu con il 3,3% guida la pattuglia delle formazioni minori seguita da Italia Viva di Matteo Renzi e da Azione di Carlo Calenda entrambe al 3,1%. Ultima forza politica sopra il 2 per cento è +Europa (2,1%).