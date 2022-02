Media sondaggi Termometro Politico: la Lega torna al proprio record negativo

La Lega torna al proprio record negativo. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

È ancora presto per apprezzare l’impatto della riconferma di Mattarella al Quirinale e della gestione dell’elezione del Capo dello Stato da parte dei partiti, ma i sondaggi degli istituto questa settimana ci danno comunque delle indicazioni su alcuni trend. Uno di questi riguarda la crisi della Lega.

Il partito di Salvini scende ancora, e va al 18,3%, che aveva già toccato a dicembre e rappresenta un record negativo negli ultimi 3 anni e mezzo per esso.

Gli alleati di Fratelli d’Italia, che rimangono intorno al 20%, sono più lontani, anche se non riescono per ora a mettere in pericolo il primo posto del Pd, che è stabile al 21,1%.

Tra gli altri partiti c’è un leggero recupero per il Movimento 5 Stelle, al 14,5%, mentre Forza Italia scende al 7,9%.

In ascesa, invece, i più piccoli. Gli ex membri di LeU vanno al 4,1%, Italia Viva al 2,5% e la federazione tra Azione e +Europa raggiunge il 5%.