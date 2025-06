Grazie a un’indagine condotta da Solitaire.net, possiamo scoprire insieme quali giochi stanno conquistando la rete, unendo tradizione e qualche sorpresa.

Due classici senza tempo in cima alla classifica

Il grande protagonista di questa ricerca è Burraco, che si conferma il gioco di carte più popolare con il suo mix perfetto di strategia e memoria.

Subito dietro, Scala 40 si afferma come uno dei giochi più amati per la sua velocità e l’approccio tattico, ideale per chi cerca una sfida veloce e stimolante.

Non può mancare Tressette, che resiste al terzo posto con la sua lunga tradizione, facendo compagnia a chi ama giocare in coppia e sfidarsi con astuzia.

Sette e mezzo sotto a Scopa, ma batte Scopone di poco

Ma tra i giochi più cercati c’è una grande assenza: Briscola. Questo gioco, che per anni ha dominato le classifiche italiane, non riesce a entrare tra i primi posti, segno di un cambiamento nelle preferenze degli italiani.

Nonostante il suo fascino, Briscola sembra perdere un po’ di terreno, mentre i giochi più rapidi e strategici come il Solitario guadagnano popolarità.

Briscola chiamata sul fondo di questa speciale classifica

Anche in fondo alla classifica ci sono sorprese interessanti. Titoli come Rubamazzetto, che promettono partite rapide e piene di adrenalina, si fanno notare. E poi c’è Machiavelli, un gioco che cambia continuamente, mettendo alla prova la capacità di improvvisare e adattarsi.

Questi giochi stanno cominciando a guadagnarsi un posto d’onore nelle case degli italiani, dimostrando che la passione per i giochi di carte è tutt’altro che monotona.

La tradizione che continua

Nonostante le novità, i giochi tradizionali continuano a mantenere il loro posto speciale nei cuori degli italiani. La tradizione può evolversi senza perdere la sua magia, anzi, ogni partita è un’occasione per rimanere insieme e divertirsi, proprio come una volta. Scopri la classifica completa e tutte le curiosità sui giochi di carte più amati in Italia grazie allo studio completo.

Metodologia

Per realizzare questo studio, sono stati raccolti i dati sui volumi di ricerca su Google utilizzando lo strumento AHRefs, concentrandosi sui principali giochi di carte italiani.

Per garantire che i dati fossero pertinenti e accurati, per i termini Scopa, Solitario e Machiavelli è stata aggiunta la parola “gioco” alla ricerca, al fine di intercettare esclusivamente le ricerche relative ai giochi di carte e di escludere quelle non collegate, considerando che questi termini hanno significati molto ampi.

Sono stati esclusi giochi più popolari ma internazionali, come il Poker, per concentrarsi esclusivamente su quelli radicati nella tradizione e nella cultura italiana.