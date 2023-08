Italiani nel mondo, più forte il legame tra Altamura e New York

Per decenni gli altamurani sbarcati nel Nuovo Mondo hanno continuato a mantenere vivo quel profondo legame con la loro terra e oggi i loro eredi sono riuniti nella "Society di Maria Santissima del Buoncammino di New York"

Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ha attraversato l’oceano per partecipare ai festeggiamenti in onore della Madonna del Buoncammino, protettrice dei viaggiatori nonché patrona dei Bersaglieri, simbolo del paese di Altamura.

“Questa sarà la prima volta nei 98 anni di storia della Society negli Usa che un vescovo di Altamura viene in visita dagli altamurani d’America – ha spiegato alla Gazzetta del Mezzogiorno il vicepresidente della società John Mustaro, che è anche vicepresidente del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo e presidente della United Pugliesi Federation americana – La festa è un evento annuale. Ogni giorno, alle 12, sarà celebrata una messa. Il 2 la messa sarà in italiano e il 3 in inglese. Ogni giorno ci sarà una processione per la Beata Madre. La festa si tiene al Buoncammino Park a North Bergen nel New Jersey e attira circa 2.000 persone”.

Secondo il vescovo Ricchiuti, questa iniziativa “rafforza un legame che supera i decenni e ricorda i tempi non facili dell’emigrazione di fine ‘800 e primi del 1900”. “Queste radici – ha evidenziato il monsignore – non muoiono mai, perché io stesso ho questa esperienza in famiglia. E anche i figli dei figli sentono questo richiamo del loro paese di origine e della lingua, del loro dialetto”.