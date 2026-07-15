Genova, la sindaca Silvia Salis incontra il Console generale della Repubblica Dominicana

Rafforzare i rapporti istituzionali, valorizzare il contributo della comunità dominicana e promuovere nuove iniziative di collaborazione tra Genova e la Repubblica Dominicana.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Tursi tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e il Console generale della Repubblica Dominicana a Genova, Adolfo Pineda Espinosa.

All’incontro ha preso parte anche il consigliere comunale delegato alle Relazioni internazionali, Si Mohamed Kaabour.

Il contributo della comunità dominicana a Genova

Nel corso del colloquio è stato evidenziato il ruolo importante svolto dalla comunità dominicana nel tessuto sociale ed economico della città.

Genova ospita infatti la seconda comunità dominicana della Liguria dopo quella della Spezia. Una presenza ormai consolidata e ben integrata, attiva in particolare nei settori della cantieristica navale, della ristorazione e della sanità, ambiti nei quali offre un contributo significativo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per approfondire le politiche di inclusione e il valore della partecipazione delle comunità straniere alla vita cittadina.

Inclusione, cultura e cooperazione istituzionale

La sindaca Silvia Salis ha sottolineato l’importanza del dialogo tra culture diverse come elemento fondamentale per costruire una società aperta e coesa.

Durante il confronto sono state esaminate possibili iniziative comuni nei settori culturale, sociale, sportivo e istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i rapporti tra il Comune di Genova e il Consolato della Repubblica Dominicana.

Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione di progetti condivisi che possano favorire l’integrazione, la valorizzazione delle diverse identità culturali e il coinvolgimento attivo della comunità dominicana nella vita della città.

Un legame storico tra Genova e la Repubblica Dominicana

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere un dialogo costante sui temi di comune interesse e a sviluppare nuove opportunità di collaborazione.

Un rapporto che affonda le proprie radici in una lunga tradizione istituzionale, considerando che il Consolato della Repubblica Dominicana a Genova rappresenta la prima e più antica sede diplomatica istituita dallo Stato caraibico nel mondo, fondata nel 1860.

La volontà condivisa è quella di consolidare ulteriormente questo storico legame, promuovendo iniziative capaci di rafforzare l’amicizia tra Genova e la Repubblica Dominicana e di valorizzare il ruolo della comunità dominicana come ponte tra i due Paesi.