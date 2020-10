Italiani all’estero, Garavini (Iv) in diretta su Facebook su iniziativa di Italia Viva Monaco di Baviera

Laura Garavini, senatrice eletta nella ripartizione estera Europa, Vicepresidente vicaria del gruppo Italia Viva-Psi, interverrà oggi, giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 19.00 in diretta su Facebook Live su iniziativa della coordinatrice Italia Viva Monaco di Baviera Francesca Bini.

“Misure per la conciliazione con l’assegno universale per i figli e il Family Act – fa sapere Garavini -. Sblocco dei cantieri, per creare infrastrutture che colleghino l’Italia e creino occupazione. Regolarizzazione dei lavoratori impiegati nei campi e nelle cure domestiche. In un solo anno di vita, Italia Viva ha già raggiunto risultati importanti. In linea con la nostra idea di Paese. Un luogo più moderno, in linea con l’Europa. Ora – conclude la Senatrice – possiamo raggiungere nuovi obiettivi. Grazie alle risorse che il Recovery Act mette a disposizione. E che siamo convinti vadano investiti in politiche ambientali. Familiari. Occupazionali”.