ITALIA-NUOVA ZELANDA | Colloquio Sottosegretario Di Stefano – ministro del Commercio O’Connor: focus su relazioni bilaterali

Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, ha avuto questa mattina un colloquio in videoconferenza con il ministro del Commercio della Nuova Zelanda, Damian O’Connor. Lo riferisce una nota della Farnesina.

“Le relazioni tra Italia e Nuova Zelanda sono eccellenti – ha esordito Di Stefano – anche grazie a una comunita’ italiana molto ben integrata nel Paese, alla condivisione dei valori del multilateralismo e degli obbiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

Le parti hanno discusso delle relazioni commerciali bilaterali, dei negoziati in ambito Organizzazione mondiale del commercio e delle presidenze G20 e Apec (Cooperazione economica asiatico-pacifica). Auspicando la rapida conclusione del negoziato per un accordo di libero scambio Ue-Nuova Zelanda, il sottosegretario ha sottolineato l’importanza che riveste per l’Italia la tutela delle indicazioni geografiche.

“Italia e Nuova Zelanda – ha dichiarato il sottosegretario – anche se geograficamente agli antipodi, condividono il medesimo approccio in tema di commercio internazionale, che deve essere il piu’ possibile aperto e governato in maniera equa. Per questo motivo, crediamo molto nella riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, dove vogliamo inserire anche principi di sostenibilita’ e di tutela ambientale”.

“Italia e Nuova Zelanda detengono nell’anno in corso rispettivamente le presidenze G20 e Apec e quindi possiamo lavorare congiuntamente verso obbiettivi comuni”, ha concluso il sottosegretario.