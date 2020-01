Ibrahimovic fa bene al Milan, a Cagliari gol e vittoria (2-0)

Ibrahimovic fa bene al Milan. Nella 19esima giornata di Serie A la squadra di Pioli batte il Cagliari 2-0 e chiude il girone di andata a quota 25 punti.

Alla Sardegna Arena il grande protagonista è Ibrahimovic, alla prima da titolare in rossonero dopo il suo ritorno.

Nel primo tempo Zlatan centra un palo di testa, poi nella ripresa firma il raddoppio al 64′ dopo la rete di Leao che sblocca la gara al 46′. Per i sardi quarto ko di fila.

Nel post partita, Ibra parla così: “Mi sento bene, ma il mister vuole stare attento e pensa sempre alla mia età. Ma non c’è problema: il mio cervello è sempre lo stesso e il mio fisico sta bene”. “Per un attaccante e’ importante provare a stare davanti alla porta, ogni tanto il pallone entra e ogni tanto non entra. I gol arrivano, ma devo giocare delle partite per entrare in forma”, “ora voglio segnare anche a San Siro”.