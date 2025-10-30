Il Festival di Sanremo guarda oltreoceano e apre un dialogo con New York Canta, l’evento musicale che da diciassette anni promuove la musica e la cultura italiana negli Stati Uniti.

«Stiamo lavorando a una proposta di collaborazione molto stretta con NYCanta – ha annunciato il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, durante la presentazione della messa in onda delle finali del festival su Rai Italia (in programma il 18 e 19 novembre) –. È un’iniziativa che riflette la forte volontà della città di Sanremo di espandere la propria immagine e la propria influenza nel mondo».

L’idea, spiega Il Secolo XIX, nasce dalla somiglianza tra i due format: NYCanta, diretto da Tony Di Piazza, è una sorta di “Sanremo in miniatura”, una vetrina per artisti italiani e italoamericani che porta oltreoceano il valore della canzone italiana.

Secondo quanto riportato anche da La Stampa, l’amministrazione sanremese intende trasformare il legame in una vera e propria collaborazione istituzionale e culturale tra le due città.

«Sanremo guarda alla Grande Mela – ha ribadito Mager –. Lo sviluppo di una partnership tra i due festival rappresenta un’opportunità di promozione internazionale importante, ma anche un’occasione per creare nuove sinergie e scambi artistici».

Tra le ipotesi sul tavolo, anche una proposta simbolica: il vincitore di New York Canta potrebbe esibirsi sul palco dell’Ariston, mentre quello di Sanremo Giovani potrebbe portare la sua musica a Brooklyn, suggellando così un gemellaggio musicale e culturale tra le due capitali della canzone italiana.