FARNESINA | Sottosegretario Di Stefano presiede la Cabina di Regia su Energia Ambiente e Clima

Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, ha presieduto questa mattina la Cabina di Regia interministeriale su Energia, Ambiente e Clima.

L’appuntamento ha riunito rappresentanti di Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonché i più rilevanti attori del settore energetico italiano.

“Il 2021 è l’anno dell’Italia sui temi del futuro – ha dichiarato il Sottosegretario -. Quest’anno infatti portiamo il nesso energia-ambiente sul piano internazionale, lavorando verso un accordo globale sulla decarbonizzazione e la neutralità climatica della nostra società. Come Paese membro dell’UE e Presidenza G20 abbiamo l’ambizione di portare a conclusioni più stringenti in tema ambientale, trainando anche i Paesi più reticenti ad affrontare e mitigare il cambiamento climatico”.

“Il nostro Paese, grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo, diventerà sempre più uno snodo cruciale dell’energia tra Europa e Nord Africa, e vogliamo scommettere sempre più sui temi della interconnessione energetica, dell’idrogeno verde come vettore del futuro e delle energie rinnovabili”, ha evidenziato Di Stefano.

La riunione ha consentito di fare il punto sulla posizione nazionale in materia climatica ed energetica in vista degli importanti appuntamenti multilaterali di cui l’Italia, in veste di presidenza G20 e di partner del Regno Unito per la Presidenza della COP26, è quest’anno protagonista.