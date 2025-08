“Tre indizi costituiscono una prova ed oggi è chiaro che il Ministero degli Affari Esteri si appresta a chiudere definitivamente il legame profondo e fruttuoso che per anni ha unito le nostre grandi collettività all’estero con l’Italia, un vero e proprio ‘soft power’ del quale per anni abbiamo beneficiato grazie ad una diaspora che costituisce un caso unico al mondo”: con queste parole il deputato del Partito Democratico Fabio Porta, membro della Commissione Esteri della Camera, si è riferito – nel corso dell’audizione del Segretario Generale della Farnesina Riccardo Guariglia – al nuovo regolamento del Ministero degli Affari Esteri proposto dal Ministro Tajani.

“Dopo il ‘decreto cittadinanza’, che ha causato un senso di spaesamento se non di rivolta tra i nostri connazionali all’estero, e a seguito del disegno di legge che sempre su proposta del Ministro degli Esteri esautorerà i consolati dalla trattazione delle pratiche di cittadinanza accentrando tutto in un ufficio a Roma, la nuova denominazione della Direzione Generale per gli italiani all’Estero in Direzione per i “servizi ai cittadini” conferma questa tendenza ormai consolidata e dichiarata a considerare la grande comunità italiana nel mondo come un semplice servizio burocratico e non più uno dei cardini perno della nostra politca di proiezione internazionale.”

“Del resto – continua il parlamentare eletto in America Meridionale – se consideriamo che con la soppressione (!) della Direzione Generale per la promozione culturale il MAECI sta dando un altro duro colpo all’altro grande e ineguagliabile ‘soft power’ del Paese, la cultura italiana nel mondo, non possiamo più stupirci di fronte alla miopia e alla mancanza di visione dell’attuale governo in materia di cittadinanza e politica estera, ovvero di una visione di futuro a medio e lungo termine per la crescita e lo sviluppo di un Paese sempre più chiuso e isolato”.