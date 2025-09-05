L’On. Fabio Porta, eletto all’estero del Pd e membro della Commissione Esteri della Camera, in seguito alla presentazione ufficiale dell’intesa sul Mercosur da parte della Commissione europea, dichiara:

“Le comunicazioni ufficiali della Commissione UE segnano una tappa storica nel percorso verso la conclusione dell’accordo Mercosur: un’intesa che apre prospettive commerciali senza precedenti per l’Italia e per le nostre comunità imprenditoriali, specialmente in Sud America.

L’urgenza di una ratifica tempestiva non è solo una risposta efficace all’innalzamento delle barriere tariffarie, ma rappresenta anche un dovere verso il sistema produttivo nazionale, che necessita di nuovi mercati e di maggiore certezza normativa per sostenere competitività, occupazione e qualità del made in Italy.

L’accordo, che elimina il 90% dei dazi tra i due blocchi, consolida le opportunità per molte filiere italiane — dall’agroalimentare all’automotive, dalla moda alla tecnologia — in un’area demografica di oltre 700 milioni di cittadini”.

“Come rappresentante degli italiani nel mondo, – ha sottolineato l’on. Porta – e in particolare della vasta collettività italiana in Sud America, rinnovo l’appello al Parlamento e al Governo italiano a sostenere questo percorso ambizioso e necessario. La ratifica dell’accordo UE-Mercosur è oggi la migliore risposta alle sfide della globalizzazione e offre un’occasione concreta di crescita, valore aggiunto e tutela dei nostri interessi all’estero”.

Infine, Porta ha concluso ribadendo che “la politica deve essere capace di decisioni rapide e di visione strategica, soprattutto quando in gioco ci sono innovazione, lavoro e il futuro dell’Italia sui mercati internazionali”.