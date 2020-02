CORONAVIRUS | Salvini: “Medici indagati? Vergogna!”. E chiede un colloquio a Mattarella [VIDEO]

“Servono misure concrete e un’azione mirata per una informazione corretta e completa: la necessita’ di un controllo rigoroso, anche delle frontiere, per evitare la rapida diffusione della malattia non puo’ farci dimenticare che la situazione non riguarda solo il nostro Paese, ma anche l’Europa e lo scenario mondiale”.

“A tal proposito occorrerebbe sollecitare, a livello internazionale, l’adozione di protocolli standard e linee guida uniformi per tutti i Paesi cosi’ da evitare che l’Italia risulti discriminata da un’azione unilaterale di contenimento e monitoraggio del virus. Non possiamo accettare di essere trattati come il lazzaretto del Vecchio Continente. Mi sorprende, peraltro, l’apparente timidezza del nostro Commissario Europeo Paolo Gentiloni dal quale al momento non abbiamo riscontro circa misure concrete che la Commissione intenda adottare per aiutare il nostro Paese”, conclude Salvini.