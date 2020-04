CORONAVIRUS | Italiani bloccati all’estero, volo speciale dal Brasile a Roma il 22 aprile

Detto volo è previsto per il prossimo 22 Aprile 2020 in orario da confermare e sarà operato sulla tratta FORTALEZA/ROMA FIUMICINO

Su iniziativa del CGIE Brasile (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero), con l’attivo supporto della nostra Illustre Ambasciata e del Consolato Generale di Recife, è in corso l’organizzazione di un volo speciale a pagamento di rientro in Italia di Connazionali bloccati in Brasile principalmente nella Macroarea Nordest e che vogliano rientrare in Patria”. Lo annuncia Cesare Villone, consigliere CGIE Brasile.

Detto volo è previsto per il prossimo 22 Aprile 2020 in orario da confermare e sarà operato sulla tratta FORTALEZA/ROMA FIUMICINO.

I dettagli di questa iniziativa sono specificati alla seguente pagina: www.sistemaitalia.com.br

Potrete inoltre richiedere informazioni direttamente ai seguenti contatti:

info@sistemaitalia.com.br

commerciale@sistemaitalia.com.br

cgie@cesarevillone.org